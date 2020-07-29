Зачем разжижать кровь при COVID-19?

По протоколу лечения COVID-19 применяются препараты, разжижающие кровь, потому что такая терапия снижает смертность у пациентов с коронавирусом, говорят медицинские специалисты.



У зараженных COVID-19 часто диагностируют наличие как крупных тромбов (причем в венах и артериях всех органов: сердца, сосудах головного мозга, почек, печени), так и самых мелких. Проще говоря, в сосудах всех органов образуются кровяные сгустки, которые закупоривают их.



Поэтому назначают лекарства, которые предназначены для разжижения крови. Все эти препараты можно условно разделить на два вида: антикоагулянты и антиагреганты. Они отличаются друг от друга по механизму действия.



Фармацевтическая компания SANTO поясняет принципы их действия:



1. Антикоагулянты — лекарства, которые особым образом влияют на белки в крови, препятствуют образованию тромбов в организме и спасают человека от тромбоза — полного закрытия просвета артерии или вены.



Это гепарин, эноксапарин (клексан), фраксипарин, варфарин, ривароксабан (ксарелто), апиксабан (эликвис) и другие.



2. Антиагреганты предотвращают склеивание тромбоцитов и образование тромбов. В медицине их применяют для профилактики инсульта и инфаркта.

Самый известный препарат — ацетилсалициловая кислота (аспирин). На рынке Кыргызстана она есть под торговым названием «Тромбопол». У него есть кишечнорастворимая оболочка, которая защищает желудок от действия активного вещества — аспирина.

В эту же группу входят клопидогрель (плавикс, плагрил, зилт и другие), тикагрелор (брилинта), дипиридамол (курантил), тиклопидин (тиклид).

Внимание: перед применением требуется консультация со специалистом.

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