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Бизнес

Зачем разжижать кровь при COVID-19?

По протоколу лечения COVID-19 применяются препараты, разжижающие кровь, потому что такая терапия снижает смертность у пациентов с коронавирусом, говорят медицинские специалисты.

У зараженных COVID-19 часто диагностируют наличие как крупных тромбов (причем в венах и артериях всех органов: сердца, сосудах головного мозга, почек, печени), так и самых мелких. Проще говоря, в сосудах всех органов образуются кровяные сгустки, которые закупоривают их.

Поэтому назначают лекарства, которые предназначены для разжижения крови. Все эти препараты можно условно разделить на два вида: антикоагулянты и антиагреганты. Они отличаются друг от друга по механизму действия.

Фармацевтическая компания SANTO поясняет принципы их действия:

1. Антикоагулянты — лекарства, которые особым образом влияют на белки в крови, препятствуют образованию тромбов в организме и спасают человека от тромбоза — полного закрытия просвета артерии или вены.

Это гепарин, эноксапарин (клексан), фраксипарин, варфарин, ривароксабан (ксарелто), апиксабан (эликвис) и другие.

2. Антиагреганты предотвращают склеивание тромбоцитов и образование тромбов. В медицине их применяют для профилактики инсульта и инфаркта.

Самый известный препарат — ацетилсалициловая кислота (аспирин). На рынке Кыргызстана она есть под торговым названием «Тромбопол». У него есть кишечнорастворимая оболочка, которая защищает желудок от действия активного вещества — аспирина.

В эту же группу входят клопидогрель (плавикс, плагрил, зилт и другие), тикагрелор (брилинта), дипиридамол (курантил), тиклопидин (тиклид).

Внимание: перед применением требуется консультация со специалистом.

Свидетельство ДЛО при МЗ КР № KG.3.3.535.06589-2019.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/161126/
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