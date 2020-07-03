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Бизнес

Интернет на селе: «оптика» — в каждый дом

ОАО «Кыргызтелеком» расширил зону покрытия оптической сети в Кыргызстане. Теперь к оптоволоконной связи подключены отдаленные населенные пункты Тюпского района Иссык-Кульской области.

Завершены работы по строительству ВОЛС для контрольно-пропускного пункта «Каркыра-автодорожный» и пограничной службы «Каркыра».

В ходе работ была подведена подвеска оптического кабеля от КПП до заставы пограничной службы с целью подключения высокоскоростного интернета к контрольно-пропускному пункту. Общая протяженность строительства волокна составляет 19 километров.

В рамках цифровизации регионов подключен к Всемирной паутине со скоростью 10 мБ/с молочный завод «Сүт Булак», расположенный в селе Жылуу-Булак Тюпского района Иссык-Кульской области. Также в селе Санташ подключены начальная школа и ФАП.

Ранее согласно программе устранения «цифрового неравенства» интернет был проведен в селах Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. В первую очередь к высокоскоростному интернету подключили айыл окмоту, районные больницы, школы, медицинские учреждения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/158212/
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