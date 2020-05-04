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Бизнес

Акция продлена! Бесплатные разговоры по Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома

Национальный оператор связи в период режима чрезвычайного положения предоставляет своим абонентам (физическим лицам) неограниченное общение в сети ОАО «Кыргызтелеком».

Для того чтобы абоненты всегда были на связи, все звонки для населения в пределах республики внутри сети ОАО «Кыргызтелеком» бесплатные.

Услугой могут воспользоваться даже те абоненты, у которых закрыт выход на междугородную телефонную связь.

В условиях, когда многие из нас вынуждены находиться дома, бесплатные звонки внутри сети ОАО «Кыргызтелеком» позволяют провести время с близкими и обеспечивают возможность безлимитного общения. ОАО «Кыргызтелеком» призывает абонентов следовать рекомендациям эпидемиологов и оставаться дома.

Берегите себя и будьте здоровы!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151858/
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