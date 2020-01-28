Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России

2020-й объявлен Перекрестным годом Кыргызстана в России и РФ в КР. Решение принято для дальнейшего развития союзничества и партнерства двух стран. Один из самых крупных межгосударственных проектов — запуск золоторудного месторождения Джеруй.

Когда сошлись интересы

Месторождение Джеруй — второе по запасам золота в Кыргызстане после Кумтора. Поэтому властям республики было крайне важно не просто запустить проект, а сделать это так, чтобы он принес максимальную пользу стране. Проект долгое время считался скандальным. Инвесторы вроде приходили, готовы были вкладывать средства, но дальше разговоров дело не доходило.

С мертвой точки дело сдвинулось только в 2015 году, когда инвестировать в проект решился российский холдинг «Группа Альянс» Мусы Бажаева.

Компания не только заплатила рекордные $100 миллионов за лицензию на месторождение, но и решила международный спор с прошлым инвестором на $580 миллионов. Было создано дочернее предприятие ОсОО «Альянс Алтын». Не стали тянуть и с началом работ.

Для реализации проекта «Джеруй» компания «Альянс Алтын» привлекла кредит крупного российского банка ВТБ. Договор о сотрудничестве между компаниями подписывался в присутствии президентов двух стран. На сегодня это крупнейший в стране действующий инвестиционный проект с российским участием и первый пример работы российского государственного банка в Кыргызстане.

Именно тогда глава РФ Владимир Путин отметил, что сотрудничество двух стран в освоении природных ресурсов развивается успешно. Среди множества месторождений Кыргызстана он обратил особое внимание именно на Джеруй.

В ближайшие 20 лет сумма инвестиций в проект составит $600 миллионов. Владимир Путин

Власти и Кыргызстана и России не раз подчеркивали, что проект важен для обеих сторон. Не только с точки зрения коммерческой выгоды, но и улучшения инвестиционного климата, развития регионов и создания новых рабочих мест.

Что получит Кыргызстан

Для Кыргызстана проект «Джеруй» более чем выгоден. От него государство получит как прямые поступления в виде налогов и отчислений, так и косвенные, в виде развития Таласской области и мультипликативного эффекта.

За время реализации проекта «Джеруй» государство получит $700 миллионов.

На сегодня на производственном участке «Джеруй» работают 760 человек, включая работников подрядных организаций. При этом 90 процентов сотрудников — граждане Кыргызстана. И «Альянс Алтын» продолжает подготовку и профессиональное обучение кадров из числа местных жителей, отбираемых на конкурсной основе. Уже подготовлено 380 человек с перспективой трудоустройства на руднике.

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Компания платит и налоги. С 2015 по 2019 год в бюджет республики оплачено 602,1 миллиона сомов налогов и платежей. А с началом эксплуатации месторождения перечисления вырастут. В 2020-м сумма налоговых отчислений составит порядка 2 миллиардов сомов.

Социальные объекты и кредиты

У «Альянс Алтына» есть так называемый социальный пакет, на основе которого компания реализует инфраструктурные, социальные проекты. Есть хороший нюанс: компания приступила к выработке породы 11 ноября 2019 года, а оказывать помощь и реализовывать социальные проекты начала уже с 2015-го.

Компания «Альянс Алтын» три года выплачивала по 100 миллионов сомов в фонд благосостояния «Бакубат Талас», а с этого года вносит в фонд по 150 миллионов сомов.

Кроме этого, вкладывает деньги в различные крупные мероприятия на территории Таласской области и всей республики. Фонд «Бакубат Талас», где аккумулированы деньги, работает прозрачно и открыто. При этом по решению наблюдательного совета 40 процентов средств фонда выделяют на соцпроекты. Остальные 60 процентов идут на кредитование населения для создания новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса.

Помимо помощи, предоставляемой через фонд, в 2019 году компания «Альянс Алтын» реализовала 30 социально значимых мероприятий на сумму боле $140 тысяч.