Заявление политической партии «Кыргызстан»

Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые соотечественники!

В этом году ООН была разработана глобальная кампания: «Объединимся в борьбе против коррупции в интересах развития, мира и безопасности». Сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря 2019 года — правительства, некоммерческие организации, средства массовой информации и граждане по всему миру консолидируют свои усилия для противодействия «чуме 21 века» — коррупции.

В свою очередь, партия «Кыргызстан» во благо наших граждан ради устойчивого развития и процветания страны выражает всестороннюю поддержку объявленной полномасштабной войне против коррупции. В этой борьбе мы должны быть твердыми и решительными. Поэтому наша партия призывает все политические силы страны и всех сознательных граждан объединиться ради будущего Кыргызской Республики.

Недавно исполнилось два года, как Сооронбай Шарипович Жээнбеков официально вступил в должность президента Кыргызской Республики. Мы стали свидетелями многих важных инициатив, которые имеют очевидную перспективу. Именно президенту принадлежит инициатива по бескомпромиссному противодействию системной коррупции.

Однако за эти два года со стороны недоброжелателей мы видели многочисленные агрессивные попытки помешать развитию, расколоть общество и расшатать стабильность всей политической системы.

Партия «Кыргызстан» заявляет, что развитие страны невозможно без консолидации общества. Общие цели и благо народа должны быть основной ценностью. Мы считаем, что настало время всем вместе сделать шаг вперед, уже созрел общественный запрос к прорыву и движению во всех направлениях!

К сожалению, в нашей стране многие инициативы и программы встречают искусственное сопротивление неконструктивных сил — происходит саботаж важных проектов со стороны различных несознательных групп и манипулируемых чиновников.

Разве можно реализовать по-настоящему прорывные проекты в стране, если основным форматом политического взаимодействия является слепая борьба политиканов за власть, а главными методами конкуренции является не конструктивизм, как это должно быть, а язык оговора, клеветы и утрирования...

Ранее президентом страны была утверждена Национальная стратегия развития Кыргызской Республики до 2040 года, в октябре в рамках пресс-конференции президент также четко обозначил ключевые приоритеты развития Кыргызстана.

Реализация этих общенациональных задач требует мобилизации всех ресурсов государства и прежде всего совместных усилий от всех граждан и политических сил.

Мы, партия «Кыргызстан», работаем и будем работать исключительно во благо нашей Родины, во благо каждого гражданина!

Во-первых, в этой связи мы выражаем твердую позицию в поддержке курса президента Кыргызстана Сооронбая Шариповича Жээнбекова.

Во-вторых, мы призываем все политические силы объединиться в единую конструктивную силу для развития нашей страны.

В-третьих, мы приняли решение участвовать в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в 2020 году. Скоро мы презентуем нашу политическую платформу «ЭЛ YЧYН» («Во имя народа»), которая направлена исключительно во благо интересов народа Кыргызстана. Благополучие народа — благополучие всего государства!

В этой связи партия «Кыргызстан» открыта для всех, кто хочет благополучия нашей Отчизне и кто верит в безграничный потенциал наших людей.

Мы не имеем права на ошибку, нас всего шесть миллионов, и это меньше, чем 0,1 процента населения Земли — мы обязаны жить в мире и единении, только так мы сможем сохранить наш народ и нашу государственность.

Мы убеждены, что впереди у нашего государства светлое и благополучное будущее.

Наш народ мудр, у нас великая история и мы живем на благодатной земле, доставшейся нам от предков.

Пусть Всевышний хранит наш великий народ и наш Кыргызстан!

С искренним уважением

председатель политсовета политической партии «Кыргызстан»

Канатбек Исаев.