Ремонт аэропорта «Кербен» завершен

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев осмотрел новое здание аэропорта в городе Кербене Аксыйского района во время рабочей поездки в Джалал-Абадскую область.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что возобновление работы региональных аэропортов будет способствовать укреплению единства и развитию туризма в стране.

«Сегодня многие наши граждане предпочитают машинам самолеты. Так они быстрее смогут добраться до места назначения в комфортных условиях», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев рассказал, что на сегодня ремонт аэропорта, рассчитанного для внутренних рейсов, завершен.

«Проведена реконструкция здания аэропорта, созданы благоприятные условия для пассажиров, отремонтированы взлетно-посадочная полоса и места стоянки воздушных судов», — сообщил он.

Аэропорт «Кербен» построен в 1979 году и рассчитан на обслуживание внутренних рейсов. Длина взлетной полосы 1 тысяча 700 метров, ширина 35 метров. Ранее он обслуживал население Аксыйского, Чаткальского, Ала-Букинского районов и города Таш-Кумыра.