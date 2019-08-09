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Бизнес

В ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров

Сегодня ОАО «Кыргызтелеком» провело внеочередное общее собрание акционеров, по итогам которого были приняты решения по следующим вопросам:

  1. О составе Счетной комиссии.
  2. Об отчете правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
  3. О заключении независимого аудитора.
  4. Об отчете правления об исполнении бюджета общества за 2018 год.
  5. Об исполнении ключевых показателей эффективности за 2018 год и о выплате премии за выполнение КПЭ и бонуса по чистой прибыли.
  6. О плановых ключевых показателях эффективности на 2019 год.
  7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков.
  8. О порядке распределения прибыли общества за 2018 год.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» собрание открыл председатель совета директоров ОАО «Кыргызтелеком» Алмазбек Рахманкулов. В своем выступлении он поблагодарил акционеров за оказанное ему высокое доверие.

«Для совета директоров ОАО «Кыргызтелеком» главная задача это развитие нашей компании ОАО «Кыргызтелеком», чтобы наши акционеры получали больше дивидендов. И поэтому одним из самых приоритетных вопросов для нас являлся порядок распределения прибыли общества за 2018 год. В связи с этим решением совета директоров обществу необходимо было созвать внеочередное собрание акционеров для утверждения вышеназванных вопросов», — отметил Алмазбек Рахманкулов.

Решение акционеров по 8-му вопросу: утвердить порядок распределения прибыли общества за 2018 год.

Чистая прибыль за вычетом налога на прибыль (тысяч сомов)

39 349

50% от чистой прибыли на выплату дивидендов (тысяч сомов)

19 674

Количество простых акций (шт.)

105 402 410

Прибыль на акцию (в сомах на акцию)

0,1866


Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 31 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» совет директоров вносит на рассмотрение общего собрания рекомендацию относительно размера дивидендов.
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