В ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров

Сегодня ОАО «Кыргызтелеком» провело внеочередное общее собрание акционеров, по итогам которого были приняты решения по следующим вопросам:

О составе Счетной комиссии. Об отчете правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. О заключении независимого аудитора. Об отчете правления об исполнении бюджета общества за 2018 год. Об исполнении ключевых показателей эффективности за 2018 год и о выплате премии за выполнение КПЭ и бонуса по чистой прибыли. О плановых ключевых показателях эффективности на 2019 год. О годовом балансе, счете прибылей и убытков. О порядке распределения прибыли общества за 2018 год.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» собрание открыл председатель совета директоров ОАО «Кыргызтелеком» Алмазбек Рахманкулов. В своем выступлении он поблагодарил акционеров за оказанное ему высокое доверие.

«Для совета директоров ОАО «Кыргызтелеком» главная задача — это развитие нашей компании ОАО «Кыргызтелеком», чтобы наши акционеры получали больше дивидендов. И поэтому одним из самых приоритетных вопросов для нас являлся порядок распределения прибыли общества за 2018 год. В связи с этим решением совета директоров обществу необходимо было созвать внеочередное собрание акционеров для утверждения вышеназванных вопросов», — отметил Алмазбек Рахманкулов.

Решение акционеров по 8-му вопросу: утвердить порядок распределения прибыли общества за 2018 год.

Чистая прибыль за вычетом налога на прибыль (тысяч сомов) 39 349 50% от чистой прибыли на выплату дивидендов (тысяч сомов) 19 674 Количество простых акций (шт.) 105 402 410 Прибыль на акцию (в сомах на акцию) 0,1866



Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 31 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» совет директоров вносит на рассмотрение общего собрания рекомендацию относительно размера дивидендов.