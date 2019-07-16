12:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке

ОАО «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке под офисы, склады и др.

Адрес/место расположения объекта

 

Свободная площадь (кв. м)

Стоимость за 1 кв. м (сомов)

Общая стоимость (сомов)

ул. Ахунбаева, 123

4-й этаж 

628,00

366,85

230 381,8

ул. Чимкентская, 1а

1-й этаж

496,60

280

139 048

3-й этаж

536,40

250

134 100

ул. Чолпон-Атинская, 123

 1-й этаж 

576,20

220

126 764

ул. Чолпон-Атинская, 123 

2-й этаж 

616,00

190

117 040

ул. Чолпон-Атинская, 123 

3-й этаж 

655,80

160

104 928

ул. Чолпон-Атинская, 123 

3-й этаж; 6 кабинетов, коридор, санузел

695,60

130

90 428

ул. Чолпон-Атинская, 123 

4-й этаж 

735,40

100

73 540

пр. Чуй, 227 

3-й этаж 

56,60

440

24 904

пр. Чуй, 227 

4-й этаж 

709,00

440

311 960

ул. Киевская, 39

101,20

650

65 780

бул. Эркиндик, 46

126,00

647

81 522

ул. Жукеева-Пудовкина, 138      

  2-й этаж

487,8

380

185 364

ул. Жукеева-Пудовкина, 138      

 3-й этаж

347,7

380

132 126

Более подробную информацию можете получить с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по телефонам: 0312 601 211, 0312 601 209.
Ссылка:
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызтелеком подключил к интернету региональные экстренные службы
Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»
На базе Кыргызтелекома создадут национальную сотовую компанию
Кыргызтелеком сдает в аренду помещения в Бишкеке
Кыргызтелеком: Звоните с домашнего телефона и общайтесь внутри области бесплатно
Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»
Акция от Jet: подключите интернет со скидкой 20 процентов
Популярные новости
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo; откроют больше возможностей для клиентов Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» откроют больше возможностей для клиентов
Кыргызтелеком подключил к&nbsp;интернету региональные экстренные службы Кыргызтелеком подключил к интернету региональные экстренные службы
13&nbsp;магазинов O!Store на&nbsp;Иссык-Куле помогут вам стать мобильными! 13 магазинов O!Store на Иссык-Куле помогут вам стать мобильными!
World of&nbsp;Tanks, YouTube и&nbsp;не&nbsp;только... GAMER от&nbsp;О! круто прокачан! World of Tanks, YouTube и не только... GAMER от О! круто прокачан!
Бизнес
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
74&nbsp;процента интернет-трафика в&nbsp;сети&nbsp;О! приходится на&nbsp;социальные сети 74 процента интернет-трафика в сети О! приходится на социальные сети
World of&nbsp;Tanks, YouTube и&nbsp;не&nbsp;только... GAMER от&nbsp;О! круто прокачан! World of Tanks, YouTube и не только... GAMER от О! круто прокачан!
В&nbsp;ряде стран снижены цены на&nbsp;роуминг от&nbsp;MegaCom В ряде стран снижены цены на роуминг от MegaCom