АКЦИЯ! Получи кешбэк до 1 440 сомов при подключении к тарифу «ХАЙП» на полгода

Примите участие в акции «Cash Back в подарок» от MegaCom и воспользуйтесь отличной возможностью получить гарантированный возврат денежных средств на свой баланс в размере 300, 720 или 1 440 сомов в зависимости от подключения одного из пакетов S,M, L тарифа «ХАЙП» на шесть месяцев вперед!

Для участия в акции необходимо:

Внести абонентскую плату одного из пакетов тарифа «ХАЙП» на полгода вперед. В зависимости от ежемесячной стоимости выбранного пакета вы можете сэкономить на мобильной связи до 20, 30 или 40 процентов! В последующем возвращенные деньги можно потратить на услуги связи.

Если вы уже абонент тарифа «ХАЙП», то подключить желаемый пакет на полгода можно с помощью следующих команд:

*755*5*1# — подключение пакета S на полгода;

*755*5*2# — подключение пакета M на полгода;

*755*5*2# — подключение пакета L на полгода.

Если вы пользователь любого другого тарифа, то подключиться к «ХАЙПУ» сразу на шесть месяцев вперед можно в любом центре продаж и обслуживания.

Сменить свой текущий тариф с любого номера MegaCom и перейти на месячный «ХАЙП» возможно с помощью следующих комбинаций: *303*59*1# (переход на пакет S), *303*60*1# (переход на пакет M), *303*61*1# (переход на пакет L).

Тариф «ХАЙП» действует на номерах во всех кодах MegaCom и предлагает огромные объемы интернет-трафика: 20, 50 и 100 гигабайт на выбор, безлимитные минуты и SMS внутри сети, безлимит на сайт «Одноклассники» за ежемесячную плату в размере 250, 400 или 600 сомов в зависимости от выбранного пакета.

Акция действует с 1 июня 2019 года.