«Айыл Банк» поможет компании «Баркад» построить современный мясокомбинат

Компания «Баркад» и ее продукция в Кыргызстане известны уже давно. Она занимается производством замороженных полуфабрикатов (пельмени, вареники) и колбасных изделий.



Надо отметить, что «Баркад» является клиентом ОАО «Айыл Банк» с 2016 года. Благодаря этому на сегодня производство ОсОО «Баркад» имеет сертификацию ISO 22000 по пищевой безопасности, производственная деятельность полностью осуществляется согласно стандартам ХАССП.

На средства, выданные «Айыл Банком», «Баркад» закупил различное производственное оборудование, увеличил оборотные средства, осуществил покупку земельных участков для развития инфраструктуры.

Недавно топ-менеджмент банка посетил действующие производственные цеха ОсОО «Баркад», чтобы воочию убедиться в эффективности использования финансовых средств, полученных в «Айыл Банке», и, кроме того, выслушать презентацию генерального директора фирмы Кубаныча Серкебаева о дальнейших планах по расширению производства.







По словам председателя совета директоров ОАО «Айыл Банк» Кайрата Маматова, производство впечатлило.

«Мы увидели современное технологичное, отвечающее всем требованиям пищевой безопасности предприятие. Мы видим эффективное использование кредитов, выданных нашим банком. Несомненно, в приоритете у «Айыл Банка» кредитование как производства, так и переработки сельхозпродукции. На эти цели направляется не менее 60 процентов от всего кредитного портфеля банка и предоставляется в первую очередь субъектам, занимающимся переработкой, а также складированием и хранением сельскохозяйственной продукции, включая убойные цеха для переработки крупного и мелкого рогатого скота.

Хотелось бы отметить, что это уже пятый проект по финансированию убойных цехов, который был открыт при поддержке «Айыл Банка».

До этого мы профинансировали убойные цеха в Ала-Буке, Узгене, Сузаке, Кербене. Бесспорно, это весомый вклад «Айыл Банка» в развитие регионов», — подчеркнул Кайрат Адамкалиевич.

В ходе презентации представлен проект строительства нового мясокомбината, соответствующего всем международным стандартам и сертификациям в сфере пищевых продуктов и аналога которому нет в Кыргызстане. Данное строительство планируется в селе Кенеш Иссык-Атинского района Чуйской области при поддержке ОАО «Айыл Банк» (Аламединский филиал).

Как отметил руководитель компании «Баркад» Кубаныч Серкебаев, согласно проекту, производительность комбината по убою скота составляет 50 голов КРС и 100 голов МРС в смену, а по переработке — 20 тонн в смену охлажденного и замороженного мяса, 10 тонн замороженных полуфабрикатов и 5 тонн колбасных изделий и деликатесов в смену.