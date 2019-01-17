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Бизнес

Звонки из России на номера MegaCom стали еще выгоднее

Отличная новость для тех, кто находится в России или только собирается посетить эту страну, — звонить в Кыргызстан на номера MegaCom стало еще выгоднее!

Теперь в рамках тарифного плана «Теплый прием» от «МегаФон» действует эксклюзивная опция — позвонить и поговорить с абонентами MegaCom можно всего за 3 сома за минуту!

Будьте всегда на связи с родными и близкими, несмотря на большие расстояния, и не ограничивайте себя в общении!

«Теплый прием» ориентирован на тех, кому нужны недорогие международные звонки в страны СНГ.

Кыргызстанцы, находящиеся на территории России по работе или в гостях, смогут еще больше сэкономить, воспользовавшись новой опцией для разговоров с абонентами MegaCom по специальной сниженной цене.

Это предложение доступно для действующих и вновь подключившихся абонентов тарифа «Теплый прием» от «МегаФон» при активации одного из пакетов S, M и L. Подробности по подключению услуги смотрите на сайте megafon.ru.

А для того чтобы позвонить в Россию по выгодной цене, можно воспользоваться услугой «IP-звонок», совершив вызов через набор короткой команды *1#. Пример корректного набора: *1#7 (код сети/код города) ххххххх «вызов». Стоимость на номера всех российских операторов составит 2,75 сома за минуту.

Подробную информацию можно также найти на официальном сайте компании.
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