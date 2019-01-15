Нариман Тюлеев подает в суд иск на депутата городского кенеша. Обвиняет во лжи

На заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению Бишкекского горкенеша депутат Канатбек Музуралиев заявил, что Нариман Тюлеев, будучи мэром, занял территорию детсада в столице и построил там торговый центр «Весна» («Рахат Palace») на Токтогула — Калыка Акиева (Ленинский район).

Экс-градоначальник счел необходимым прокомментировать информацию нардепа:

«Депутат БГК повторно пытается распространить сведения, порочащие мое имя. И я повторно сообщаю для моих читателей, что к приватизации территории автобусного парка не имею отношения ни я, ни вообще муниципалитет в целом. Насколько я помню, он изначально был в ведении государства и им же (через соответствующий орган по управлению имуществом) был передан под приватизацию. Тогда, насколько я знаю, главой ФУГИ был небезызвестный Турдумамбетов. В мою бытность мэром мы пытались отменить данные решения и даже блокировали доступ посторонним лицам на территорию автопарка.

Касательно территории торгового центра «Весна», то это также было до того, как я стал градоначальником 7 июля 2008-го, и там уже не было детского сада, а были офисные помещения на нескольких частных собственников. Они продали здание по частям, и потом уже мой отец в первой половине того же года выкупил земельный участок и нежилое офисное помещение. Переговоры по сделке шли с 2006 или 2007 года.

Торговый центр построен в 2011-м. Все сделки были законными, и поэтому ни один госорган не нашел нарушений, хотя проверки были.

Мой отец был законопослушным гражданином, и эти попытки — бросить тень на его доброе имя. Мы это просто так не оставим.

Однако, учитывая настойчивость, с которой депутат пытается очернить мое имя и моих близких, с нашей стороны готовится соответствующий иск. Его сумма будет огромная, в миллионах сомов. Дело мы обязательно выиграем, после чего направим эти средства на благотворительность, в детские дома. И те люди, которые стоят за народным избранником, пускай выплачивают эти деньги.

Недоумение вызывает его настойчивость, при этом не подкрепленная никакими документами. Возможно, депутатом манипулируют либо заставляют это делать. Поскольку его биография и партия, от которой он выдвинут в городской кенеш, позволяют сделать некоторые выводы, я могу предположить, что его просит об этом Омурбек Токтогулович Бабанов.

Тогда я тем более не понимаю, какая последнему выгода от этих инсинуаций.

У Омурбека Бабанова своих проблем хватает, и по его заявлению он отошел от политики, в принципе, как и я, а наши бизнес-интересы лежат в разных плоскостях или не пересекаются.

Возможно, мы попытаемся через знакомых людей уточнить, верны мои предположения или нет. Если это подтвердится, то, соответственно, отвечать материально будет он. Если же я ошибся, тем более интересно, кто стоит за депутатом.

И поскольку информацию публикует «горячо любящий» нашу семью сайт (AKIpress. — Прим. редакции), то, вполне возможно, стоят за этим лица, близкие к бывшему. И если СДПК Атамбаева потеряла позиции в Жогорку Кенеше, то в местных кенешах они еще остаются проводниками его замыслов».