На торговый павильон Кыргызстана в Узбекистане выделят более 2 миллионов сомов

Центр по развитию и продвижению экспорта объявил тендер на оснащение и оформление нежилого помещения на территории свободной торговой зоны «Международный торговый центр «Термез» в Узбекистане.

По данным портала госзакупок, на это планируют выделить 2 миллиона 66,1 тысячи сомов.

Предложения поставщиков принимают до 18 августа.

Согласно техзаданию, начало выполнения работ — 3 сентября, сдача выставочного павильона — не позднее 18.00 по местному времени 5 сентября.

Основные требования по оснащению выставочного павильона: демонстрационные полки, стол и стулья для торгового оператора, круглый стол и стулья для переговоров, вертикальный холодильник, сейф, телевизор, кондиционер, лайтбокс с надписью KYRGYZ REPUBLIC, флаг и герб Кыргызской Республики с подсветкой, маленькие флажки на стол, Wi-Fi-роутер с хорошим покрытием, камера видеонаблюдения, установка сигнализации и другое.

Напомним, 11 ноября 2024 года торговое представительство Министерства экономики и коммерции Кыргызстана в Узбекистане подписало договор купли-продажи павильона в международном центре «Термез». Его приобретение открывает для КР стратегические возможности, включая расширение экспорта кыргызстанской продукции, улучшение доступа к рынкам РУз и Афганистана и установление прямых связей с новыми деловыми партнерами.