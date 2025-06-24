Бишкекчане возмущены состоянием парка на Моссовете: Полейте деревья, пожалуйста

Жители столицы жалуются на плачевное состояние небольшого парка в районе Моссовета. Когда-то здесь были цветущие клумбы, журчал фонтан, а раскидистая ива дарила прохладу в жаркие летние дни. Теперь — сухая трава, сломанные лавочки и деревья, которым не хватает воды.

По словам горожан, береза, стоявшая у входа в сквер, засохла еще в прошлом году. Сейчас сохнут и другие деревья. Полив, по словам местных жителей, не осуществляется давно.

«Здесь раньше было красиво, фонтан работал, цветы сажали. Сейчас все запущено. Мы просто просим: полейте деревья, пожалуйста. Ива уже сухая, а ведь это единственная тень на всю площадку», — рассказала жительница района.

Горожане надеются, что мэрия обратит внимание на проблему и примет меры по восстановлению зеленой зоны. Сквер на Моссовете остается одним из немногих мест отдыха для жителей близлежащих кварталов.

В мэрии пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, бишкекчане уже жаловались на то, что в сквер не ступала нога «Бишкекзеленхоза». «В самом центре столицы ужасный вид: алкаши, бомжи, скамейки разбиты, кустарник сломаны, все высохло», — возмутились неравнодушные граждане.

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