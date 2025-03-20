В домах на улицах Салиевой и Ялтинской вместо горячей воды течет холодная

Жители Бишкека жалуются на отсутствие горячей воды после отключения отопления. В редакцию 24.kg обратились жители домов на улицах Салиевой и Ялтинской.

«Добиться вменяемого ответа от теплосетей невозможно. Каждый день звоним им, в ответ получаем дежурные фразы: «Отключайте водонагреватели». Но надобности в водонагревателях не было, так как вода в отопительный сезон текла очень горячей. Присылают сантехника, который на месте ничего не может сделать, только зафиксировать температуру воды в 39 градусов. Либо это полная некомпетентность сотрудников теплосетей, либо это какая-то непонятная экономия и издевательство над людьми. Мы исправно оплачиваем счета за горячую воду, цена на которую повышается регулярно. А что получаем взамен?» — сообщил читатель.

24.kg обратилось в МП «Бишкектеплосеть» за комментариями о причинах отсутствия горячей воды.

«После отключения отопления городская система теплоснабжения переходит на летний режим работы. В этот период проводятся регулировочные работы, в результате температура горячей воды временно может снижаться. По адресам домов на улицах Ялтинской и Салиевой сотрудники предприятия провели обследование и установили, что в домах малый водоразбор, что приводит к остыванию воды в системе. Для нормализации температуры жителям рекомендуется спустить воду, чтобы обеспечить циркуляцию и повышение температуры горячей воды», — сообщили в ведомстве.

МП «Бишкектеплосеть» продолжает регулировочные работы и просит горожан закрыть вентили на водонагревателях типа «Аристон» для исключения перетоков холодной воды в систему горячего водоснабжения, а также проверить исправность гигиенических душа и смесителей.

Напомним, с такой проблемой столкнулись жители микрорайона «Тунгуч». Они жаловались на то, что вместе с отключением отопления пропала горячая вода. По словам читателей, из-за отсутствия горячей воды «невозможно ни искупаться самим, ни посуду помыть».

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