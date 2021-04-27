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Агент 024
Сюжет: COVID-19

Классных руководителей школ Бишкека обязали собирать данные о болеющих учениках

Классных руководителей школ Бишкека обязали собирать данные о болеющих учениках. Об этом 24.kg сообщила родительница.

По ее словам, сегодня в чате WhatsApp классный руководитель сообщила, что теперь ежедневно до 12.00 ей необходимо предоставить сведения по учащимся, болеющим COVID-19, пневмонией, ОРВИ/гриппом.

«В связи с этим она просит родителей сообщить, болеет ребенок или нет. Учителям что, больше нечем заняться? На них сейчас и так навалилась нагрузка по обучению в двух режимах, а тут еще и ежедневный опрос. К тому же наш класс постоянно учится на удаленке», — сказала родительница.

В управлении образования мэрии подтвердили, что учителя проводят мониторинг здоровья детей. По его данным, есть соответствующее протокольное поручение чрезвычайной противоэпидемической комиссии. «Классные руководители и без пандемии проверяют посещаемость, если есть отсутствующие, выясняют причину пропуска, связываются с родителями, законными представителями. Но мы должны проводить мониторинг, знать состояние детей, чтобы передавать эти данные в ЦГСЭН», — отметили в управлении.

Ранее руководитель управления Эльмира Иманалиева сообщила, что в настоящее время на карантин в Бишкеке закрыты 14 школ. По ее словам, на сегодня заболели COVID-19 69 учеников, один болеет пневмонией, среди сотрудников школ COVID-19 болеют 24 учителя и пневмонией — семь.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/191667/
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