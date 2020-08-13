В бишкекской школе № 54 объявили сбор средств. Родители возмущены

В столичной средней школе № 54 администрация начала сбор денег в фонд. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Учебный год еще не начался, но администрация школы № 54 начала собирать деньги для фонда школы. Это что за безобразие, когда народ после пережитого не может прийти в себя. Сейчас положение простого населения очень тяжелое. Откуда сейчас у родителей деньги? Постыдились бы, еще 20 дней до начала учебы», — возмущается читатель.

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