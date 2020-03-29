Кыргызстанцы, застрявшие в аэропорту в Новосибирске, объявили голодовку

Граждане Кыргызстана, застрявшие в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске, объявили голодовку. Об этом 24.kg сообщила одна из пассажирок Ирина Степкичева.

По ее словам, люди требуют от правительства КР организовать спецборт и вывезти соотечественников на родину.

«Накануне с нами встречался генконсул Кыргызстана в Новосибирске. Но он так и не ответил, когда мы сможем вылететь на родину. Находиться здесь до 30 апреля мы не можем, оставаясь в аэропорту. Мы хотим домой. Мы сделаем все как положено, сдадим анализы, будем в обсервации, но только пусть нас вернут в Кыргызстан», — сказала она.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.