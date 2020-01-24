Еще одна жительница Иссык-Куля получила счет за свет на 12,5 тысячи сомов

Жительница села Тамга Джети-Огузского района Иссык-Кульской области сегодня получила счет от ОАО «Востокэлектро» на оплату за электроэнергию на 12 тысяч 592 сома. Фото квитанции читательница прислала 24.kg.

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Читательница уверяет, что физически не могла использовать электроэнергию на 12 тысяч сомов. По ее словам, прибавление киловатт-часов от «Востокэлектро» происходит регулярно на протяжении нескольких лет.

В пресс-службе ОАО «Востокэлектро» 24.kg сообщили, что уточняют информацию.

Напомним, накануне жительница Иссык-Кульской области также отправила квитанцию от ОАО «Востокэлектро» на 59 тысяч 357 сомов. Оказалось, что контролер при сборе показаний счетчика ошибся в одной цифре.

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