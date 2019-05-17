В центре Бишкека напротив офиса ПРООН пасут овец

В районе пересечения улиц Рыскулова и Исанова на газоне пасутся овцы. Фото 24.kg прислала читательница.

«За ними приглядывает какой-то дедушка, а бывает, что и никто. Их шесть штук. Могут же выскочить на проезжую часть. А напротив офис ПРООН. Бараны, можно сказать, имидж Кыргызстана подрывают!» — написала она.

Напомним, накануне в Бишкекском городском кенеше предложили запретить содержать крупный рогатый скот в границах столицы.

Ранее читатели сообщили об овцах, пасущихся в парке Сокулука.

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