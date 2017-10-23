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Выборы

Глава Ассоциации избирателей считает, что день тишины определили неверно

Глава Ассоциации избирателей Бакыт Керимбеков посчитал, что день тишины определили неверно. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Бакыт Керимбеков считает, что кандидаты в президенты Соронбай Жээнбеков и Таалатбек Масадыков нарушили правила ведения агитации. По его словам, согласно закону о выборах, день тишины объявляется за 24 часа до начала голосования.

«14 октября проходило голосование вне помещения. Значит, день тишины должен был быть 13 октября. А в этот день кандидаты проводили масштабные агитационные мероприятия», — высказал свою позицию Бакыт Керимбеков.

Однако председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что 13 октября агитацию проводили и другие кандидаты. При этом сам глава ассоциации подал жалобу еще 13 октября. Через два дня, то есть 15 октября, член ЦИК Кайрат Осмоналиев ответил на жалобу. Однако 20 октября Бакыт Керимбеков написал в ЦИК еще одно заявление, но уже на действия Кайрата Осмоналиева. Рабочая группа, которая рассматривала заявление, решила отказать Бакыту Керимбекову в удовлетворении жалобы, поскольку его утверждение, что день тишины должен быть 13 октября, не соответствует действительности.

На заседании член ЦИК Кайрат Осмоналиев предложил вообще не рассматривать данную жалобу. Бакыт Керимбеков бурно отреагировал на слова члена ЦИК. Между ними завязалась словесная перепалка.

В итоге члены ЦИК решили ограничиться заслушиванием информации по жалобе.
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