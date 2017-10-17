Выборы-2017. Сегодня последний день для передачи жалоб в ЦИК

ЦИК напоминает: сегодня последний день для передачи жалоб о ходе голосования на выборах президента 15 октября. Об этом ИА «24.kg» сообщила член комиссии Гульнара Джурабаева.

По ее словам, наблюдатели сначала должны направить заявление в ТИК, а потом ТИК направит его в ЦИК для дальнейшего рассмотрения.

Гульнара Джурабаева пояснила, что завтра истекает срок, когда кандидаты в президенты могут оспорить предварительные итоги голосования и потребовать пересчета голосов. По ее данным, пока таких обращений не поступало.

На подведение официальных результатов отводится 20 дней. Официальные итоги выборов должны огласить не позднее 5 ноября.