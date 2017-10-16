14:41
+20
USD 68.43
EUR 80.97
RUB 1.19
Выборы

Наблюдатели считают, что допучастки на выборах показали свою эффективность

Наблюдатели миссии Шанхайской организации сотрудничества считают, что создание дополнительных избирательных участков себя оправдало. Они работали эффективно, заявил сегодня на пресс-конференции депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Абдумажан Хамрамкулов.

По его словам, депутатам было интересно понаблюдать за тем, как работают в день голосования участки, которые они посещали до выборов. В день выборов они приехали в Бишкекский гуманитарный университет. Там кроме основного участка работал и дополнительный.

«Могу сказать, что дополнительные участки доказали эффективность. Когда мы приехали на участок, оказалось, что на дополнительном голосовали быстрее и больше людей, чем на основном. Считаем, что открытие таких участков позволило провести выборы эффективнее», — подчеркнул Абдумажан Хамрамкулов.
Ссылка:
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Миссия Китая признала выборы президента в Кыргызстане состоявшимися
Миссия ШОС признала выборы в Кыргызстане открытыми, свободными и демократичными
Всех волнует. Когда состоится инаугурация Сооронбая Жээнбекова?
Выборы-2017. МВД проверит все факты нарушений в день голосования
От 12 до 5 тысяч сомов. Сколько стоили кандидатам голоса избирателей
Выборы-2017. Как распределились голоса избирателей
Предварительные итоги. Сооронбай Жээнбеков набрал 54,77 процента голосов
Сооронбай Жээнбеков: Я лично скажу Бабанову, что предприму против него
По предварительным итогам, Сооронбай Жээнбеков на выборах набрал 54,22 процента
На выборах президента Кыргызстана проголосовали 55,93 процента избирателей
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю? Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю?
Президентские выборы-2017. Как проголосовать за&nbsp;рубежом Президентские выборы-2017. Как проголосовать за рубежом
Власти Кочкор-Аты препятствуют проведению встреч с&nbsp;Темиром Сариевым Власти Кочкор-Аты препятствуют проведению встреч с Темиром Сариевым
Бизнес
На&nbsp;всех избирательных участках телефонная связь и&nbsp;Интернет работают стабильно На всех избирательных участках телефонная связь и Интернет работают стабильно
Mega iTV&nbsp;&mdash; окно в&nbsp;мир цифрового телевидения Mega iTV — окно в мир цифрового телевидения
Как получить 1&nbsp;гигабайт Интернета от&nbsp;О! бесплатно? Как получить 1 гигабайт Интернета от О! бесплатно?
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил присутствие в&nbsp;Баткенской области Мобильный оператор О! увеличил присутствие в Баткенской области