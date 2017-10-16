Наблюдатели считают, что допучастки на выборах показали свою эффективность

Наблюдатели миссии Шанхайской организации сотрудничества считают, что создание дополнительных избирательных участков себя оправдало. Они работали эффективно, заявил сегодня на пресс-конференции депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Абдумажан Хамрамкулов.

По его словам, депутатам было интересно понаблюдать за тем, как работают в день голосования участки, которые они посещали до выборов. В день выборов они приехали в Бишкекский гуманитарный университет. Там кроме основного участка работал и дополнительный.

«Могу сказать, что дополнительные участки доказали эффективность. Когда мы приехали на участок, оказалось, что на дополнительном голосовали быстрее и больше людей, чем на основном. Считаем, что открытие таких участков позволило провести выборы эффективнее», — подчеркнул Абдумажан Хамрамкулов.