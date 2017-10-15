Глава ЦИК: Нарушения на процесс голосования не повлияли

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что нарушения на выборах президента были, но на процесс голосования они не повлияют, так как не носили массовый характер.

По ее словам, всего в общественные приемные поступило 314 телефонных звонков. 72 из них касались передвижения избирателей по форме №2, но они не нашли своего подтверждения. Как отметила Нуржан Шайлдабекова, граждане отказывались писать заявления. Председатель Центризбиркома добавила, что проверяется информация об избиении журналиста Kloop в Оше. По ее данным, информация об избиении телеоператора НТС не потвердилась.

Председатель Центризбиркома добавила, что в целом выборы прошли спокойно.

По предварительным данным ЦИК, лидирует кандидат в президенты от СДПК Сооронбай Жээнбеков.