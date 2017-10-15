Избиратели жалуются: члены УИК в Бишкеке следят, за кого они голосуют

Члены УИК в Бишкеке следят, за кого голосуют избиратели. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их словам, сегодня в 17.35 читатель проголосовал на участке № 1009 по адресу: город Бишкек, улица Интергельпо, 2, в средней школе № 57. Процесс организации избирательного процесса читательницу возмутил. Она считает, что там царит полная анархия.

«Когда я зашла в кабину для голосования, туда зашла и посторонняя, чтобы посмотреть, за кого я голосую. Она не представилась, но сказала, что является членом УИК. Я была шокирована таким поведением, обратилась к наблюдателям. Их было шесть человек, но они не отреагировали. Я считаю, что тайна голосования была нарушена. А до этого всех избирателей в очереди предупредили, чтобы пользовались только их ручкой. Когда я обратилась к членам УИК и наблюдателям с жалобой на то, что нарушается тайна голосования, член УИК за руки меня вывела из помещения для голосования», — рассказала избиратель.

Ранее похожая ситуация была в Кара-Кульдже. В соцсетях распространили видео, на котором видно, как неизвестная женщина заглядывает в кабинки для голосования.