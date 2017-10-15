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Выборы

Бишкекчанку вместо столицы отправили голосовать в Токмак

Жительницу Бишкека вместо столицы отправили голосовать в Токмак. Заявление о смене места голосования она не писала. Об этом ИА «24.kg» сообщила читательница.

По ее данным, она всегда голосует на участке № 1044, который находится по улице Суйменкула Чокморова в здании Центральной библиотечной системы. Однако в списках избирателей участка женщины не оказалось.

«Мне посоветовали отправить SMS на номер 119. В ответном сообщении мне должен был прийти адрес участка, на котором я зарегистрирована. Удивлению и возмущению не было предела, когда в SMS пришел адрес в городе Токмаке. Не понимаю, на каком основании меня перевели на другой участок, тем более в другой город. Председатель участка развел руками, сказал, что с утра это не первый случай на участке № 1044. Представитель ЦИК сказала, что помочь ничем не может, надо ехать в Токмак и голосовать там, что для меня неприемлемо», — возмутилась читательница.
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