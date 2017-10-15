Выборы-2017. Международные наблюдатели никаких серьезных нарушений не отмечают

Международные наблюдатели никаких серьезных нарушений на выборах президента не отметили. Об этом заявили сегодня на брифинге представители ЦИК Болгарии, Турции, Азербайджана.

По словам члена ЦИК Азербайджана Раума Алиева, выборы проходят в целом демократично и спокойно, но если и есть какие-то сбои, то они неизбежны, так как голосуют живые люди.

Местные наблюдатели, в частности от Коалиции за демократию и гражданское общество, отмечают - нарушения есть. ЦИК обещает все факты проверить.

Сегодня проходят выборы президента. ЦИК обещает дать предварительные итоги через 1,5 часа после завершения процедуры голосования.