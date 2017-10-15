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Выборы

ЦИК объяснил процедуру идентификации избирателя при проблемах с отпечатками

В ЦИК пояснили, как идентифицировать избирателя при проблемах с отпечатками. В пресс-службе комиссии ответили на сообщения о том, что избиратели не могут с первого раза пройти идентификацию на избирательном участке № 1324.

По их данным, идентификация избирателя проводится путем визуальной сверки фотографии в паспорте с избирателем и по биометрическим данным — отпечаткам пальцев. При этом предусмотрено десять попыток сканирования отпечатков.

По состоянию на 15.31 на участке № 1324 проголосовали 380 избирателей из 858.

Если опознать избирателя по отпечаткам пальцев не удалось, он проходит идентификацию посредством применения камеры для сканирования лица. При этом производится сравнение лица избирателя с фотографией, имеющейся в базе биометрических данных избирательного участка. Для этой процедуры хватит одной попытки.

В случае успешного прохождения идентификации по лицу автоматически распечатывается чек о прохождении избирателем идентификации. Процесс считается завершенным после распечатки чека.
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