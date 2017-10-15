ЦИК объяснил процедуру идентификации избирателя при проблемах с отпечатками

В ЦИК пояснили, как идентифицировать избирателя при проблемах с отпечатками. В пресс-службе комиссии ответили на сообщения о том, что избиратели не могут с первого раза пройти идентификацию на избирательном участке № 1324.
По их данным, идентификация избирателя проводится путем визуальной сверки фотографии в паспорте с избирателем и по биометрическим данным — отпечаткам пальцев. При этом предусмотрено десять попыток сканирования отпечатков.
Если опознать избирателя по отпечаткам пальцев не удалось, он проходит идентификацию посредством применения камеры для сканирования лица. При этом производится сравнение лица избирателя с фотографией, имеющейся в базе биометрических данных избирательного участка. Для этой процедуры хватит одной попытки.
По состоянию на 15.31 на участке № 1324 проголосовали 380 избирателей из 858.
В случае успешного прохождения идентификации по лицу автоматически распечатывается чек о прохождении избирателем идентификации. Процесс считается завершенным после распечатки чека.