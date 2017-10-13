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Выборы

Кыргызстан за Бабанова!

За прошедший месяц кандидат в президенты Омурбек Бабанов провел встречи по всему Кыргызстану. Во время агитационной кампании, несмотря на применение админресурса и запугивание, поддержать политика пришли более 1,5 миллиона кыргызстанцев.

На встречах Омурбек Бабанов знакомил граждан со своей программой «Путь вперед» - стратегией развития Кыргызстана на ближайшие годы, которую политик намерен реализовать, став президентом. Главная цель Бабанова – улучшить жизнь каждого кыргызстанца!

- Мы ставим амбициозную цель – войти в десять самых быстроразвивающихся стран мира!

- Мы ставим цель – увеличение богатства каждой семьи в 2 раза за 6 лет!

- Мы ставим цель – двукратное увеличение зарплат учителям, медикам и сотрудникам правоохранительных органов!

- Мы ставим цель – абсолютно безопасная страна для каждой семьи, для каждого человека!

- Мы ставим цель – образованная и здоровая нация!

- Мы ставим цель – стратегическое партнерство с Россией, ЕАЭС и ШОС. Мы будем открыты для всего мира!

- Мы ставим цель – сделать нашу страну чистой, честной и справедливой. Чтобы инвесторы выстраивались в очередь, чтобы бизнес жил и процветал!

«15 октября после 8 часов вечера в стране будет избран новый глава государства на ближайшие 6 лет, который определит путь развития для всей страны на 20 лет вперед или откатит страну в годы разрухи. И мы выберем того, кто сможет защитить наш народ, у кого хватит сил и воли поднять нашу страну и кто душой и сердцем никогда не придаст и не продаст свою Родину! Сегодня мы вместе можем воплотить в жизнь нашу мечту о будущем Кыргызстана. Для этого мне нужна ваша поддержка 15 октября! И я верю, что через много лет, когда вы вспомните события октября этого года, вы скажете себе – я сделал правильный выбор. Я сделал все, что мог, чтобы страна могла измениться и пойти по-новому пути», - обратился к кыргызстанцам Омурбек Бабанов.
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