Уже совсем близок день, который решит судьбу страны. Сторонники Темира Сариева, среди которых немало известных активных, болеющих за Кыргызстан людей, отмечают: 15 октября не просто дата выборов, это день, который определит будущее кыргызстанцев.

Темир Сариев объехал все регионы. В Баткене Темира Сариева сопровождали депутат легендарного парламента Нооманжан Аркабаев и экс-вице-премьер-министр Камила Талиева. В своем выступлении она отметила, что поддержала Сариева за те постоянство и принципиальную стойкость в политике, которые он проявлял и в предвыборный период. Отмечает экс-вице-премьер и его умение результативно работать. Камила Талиева призвала избирателей не ошибиться в своем выборе на этот раз и напомнила, что 15 октября будет определена судьба страны и ее граждан не только на последующие шесть лет, но на ближайшие десятилетия.

Сильно заблуждаются те, кто хочет взять власть силой. Может, они и возьмут власть, но долго ее удерживать лишь силой не смогут. Кыргызский народ это уже неоднократно доказывал. Говорят, что уже решено, кто станет президентом, но это не так. Это вы будете решать, народ будет решать. И давайте правильно воспользуемся данной нам возможностью! Камила Талиева, экс-вице-премьер-министр КР

Темира Сариева в этой предвыборной гонке выгодно отличает то, что на встречах с избирателями он не дает ни слова пустых и невыполнимых обещаний. Его программа «Вместе к успеху!» — о том, как обеспечить порядок в стране и верховенство закона, прозрачность судебной власти, открыть дорогу многомиллионным инвестициям. Ведь инвестиции — это новые рабочие места. Если кыргызстанцы будут обеспечены достойной работой в своей стране, то можно если не совсем остановить, то значительно сократить поток миграции. Это необходимо для национальной безопасности страны. Сариев обещает стать тем президентом, который служит каждому своему соотечественнику.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.