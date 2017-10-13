Сариев: Важен голос каждого, и каждый избиратель в ответе за результаты выборов

Для народа Кыргызстана сейчас самое важное — сохранить стабильность и устойчивость. В нынешней стабильности есть и заслуга Темира Сариева. Кандидат в президенты обещает продолжить те прогрессивные программы по развитию страны, которые он начал, возглавляя Министерство экономики и кабинет министров. Тысячи избирателей собрались в центре столицы, чтобы выразить свою поддержку Темиру Сариеву.

160 ярчайших представителей кыргызской интеллигенции уже поддерживают его кандидатуру на пост главы государства, о своем выборе они говорят: мы за принципиальность и честность Сариева и эффективность его программы.

Темир Сариев на каждой встрече убеждает избирателей: в этих президентских выборах предопределенности нет, важен голос каждого, и каждый избиратель в ответе за результаты выборов.

Выбор, который кыргызстанцы сделают в это воскресенье, определит будущее страны не только на ближайшие шесть лет президентского срока, но и на более длительный период.

Поэтому сторонники Темира Сариева призывают голосовать не из страха перед админресурсом, не за деньги, а за развитие, эффективность и будущее страны.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.