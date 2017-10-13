В чем секрет роста поддержки Сооронбая Жээнбекова?

Во время теледебатов один из кандидатов в президенты КР возмутился тем фактом, что СДПК выдвинула претендентом на пост главы государства человека, у которого изначально был низкий рейтинг узнаваемости. Мол, это озвучил сам президент КР А.Атамбаев.

Если подходить к оценке кандидатов на должность президента таким образом, то самыми лучшими кандидатами на должность президента страны могут оказаться звезды турецких сериалов...

Опыт показывает, что высокий уровень узнаваемости не гарантия того, что избиратели готовы доверить человеку управление страной. Примеров много.

И все-таки в чем секрет столь быстрого роста поддержки С.Жээнбекова со стороны избирателей? Попробуем ответить на этот вопрос.

На наш взгляд, наличие команды. Едва ли кто-то усомнится в управленческом и организаторском таланте Жээнбекова. Из всех кандидатов только Жээнбеков прошел все ступени государственной службы. Он всегда был предан одной партии, и партия СДПК стала для него надежной опорой. Умение работать в команде, НЕ ставить собственные интересы и амбиции на первый план.

Свои управленческие навыки Жээнбеков проявил, работая премьер-министром и достигая высоких результатов в экономике и социальной сфере.

Жээнбеков подошел тщательно к подбору своей команды во время президентской гонки. В его штаб вошли молодые и опытные руководители и специалисты, профессионалы своего дела. Большую ответственность взяли на себя доверенные лица и представители кандидата. Всех их отличают честность и надежность, а во главе угла — интересы страны.

Самое важное, команда Жээнбекова многонациональная. В нее входят кыргызы, русские, узбеки, уйгуры, татары, дунгане и представители других национальностей. Поэтому лозунгами команды стали «Единство народа — навсегда!» и «Интересы страны дороже всего!».

Команда Жээнбекова сейчас демонстрирует сплоченность, надежность, открытость и готовность взять на себя ответственность. Все это требует много сил, труда и времени.

И такая команда во главе с капитаном — № 9 Сооронбаем Жээнбековым, который ведет коллектив к намеченной цели, победит!

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш.Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 13.10.2017 г.