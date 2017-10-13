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Выборы

Обращение политической партии «Мекен Ынтымагы»

Политическая ситуация накаляется, стремительно набирая обороты, и каждый кандидат в президенты выставляет на публику весь свой «потенциал» возможностей!

В ходе этой крупной политической кампании на ее арене столкнулись личности разного характера, с отличительными друг от друга способностями и возможностями. Мы все отслеживаем их поступки, заявления, чтобы в ближайшие дни окончательно принять решение в пользу того или иного кандидата. Но проявлять беспечность и наблюдать со стороны мы не имеем права! Каждый благоразумный и уважающий себя гражданин обязан принять осознанное решение. От поступка каждого из нас зависит, в какой стране мы будем жить в дальнейшем.

К большому сожалению, мы сами, не осознавая либо не имея политического опыта, создали экономику, основанную только на спекуляции, получении «суверенных» государственных кредитов, грантов. Данный отрицательный вектор развития нашего государства привел в итоге к тому, что общество лишено идеалов, люди стали холодными и бессердечными, и все охвачено жаждой обогащения! Чем фантастичнее обещания кандидата, тем больше он обращает на себя внимания, тем больше число его приверженцев! Политический процесс беспрерывен, политики и правители приходят и уходят. Кыргызстану потребуется еще немало времени для стабильного и устойчивого развития! Искренне надеюсь, что сознательная часть нашего общества проявит высокую гражданскую ответственность, сохранит мир и стабильность!

Уважаемые избиратели!

15 октября 2017 года вам предстоит принять важное политическое решение для нашей страны! Призываю всех граждан, а также сторонников и членов политической партии «Мекен Ынтымагы» строго соблюдать законы нашего государства! Не игнорируйте выборы, голосуйте через разум, не поддавайтесь провокациям! Желаю всем вам благополучия и стабильного развития нашей страны!

С глубоким уважением,

Темирбек Асанбеков.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш.Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 13.10.2017 г.
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