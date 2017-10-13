Темир Сариев дал интервью российскому Первому каналу

Кандидат в президенты Темир Сариев дал интервью главному российскому телеканалу «Первый канал».

В рамках беседы с журналистами кандидат рассказал о своей предвыборной программе «Вместе к успеху!», направленной на построение процветающего государства с сильной экономикой. Темир Сариев отметил, что его программа является четкой и реализуемой.

«Я не сторонник того, чтобы бросаться красивыми словами и заоблачными цифрами. Поэтому мы с моей командой составили короткую, но эффективную программу, благодаря которой уже в первый год можно добиться реальных результатов», — сказал Темир Сариев.

Интервью кандидата можно будет увидеть сегодня, 13 октября, в вечернем выпуске новостей Первого канала.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.