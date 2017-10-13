Бекназаров поддержал высказывание президента против вмешательства внешних сил

«Я поддерживаю жесткие слова президента против вмешательства олигархов извне, внешних сил во внутренние политические дела Кыргызстана», — сказал политический деятель Азимбек Бекназаров на пресс-конференции в ИА «24.kg».

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По его словам, уважаюший себя президент никогда не должен позволять внешним силам вмешиваться во внутренние дела государства.

«То, что внешние силы вмешиваются, стало ясным вот только вчера. Около 10 российских сайтов начали очернять Жээнбекова одномоментно. Это что, случайное стечение обстоятельств? Нет, это подготовленное за деньги вмешательство в наши внутренние дела. Или тот факт, что Бабанов встречался с президентом Казахстана, что он получил деньги от казахстанских олигархов. Это ни в какие ворота», — сказал Азимбек Бекназаров.