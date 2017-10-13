Азимбек Бекназаров пока из большой политики не уходит

«Есть мысли завершить политическую карьеру, но единогласным решением Народного движения я остался и пока из большой политики не ухожу», — сказал на пресс-конференции в ИА «24.kg» политический деятель Азимбек Бекназаров.

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По его словам, нужно уметь приходить в политику и уходить из нее.

«Но в планах есть уйти из политики. Такие мысли меня посещают после того, как мне исполнилось 60 лет», — отметил он.

На вопрос журналистов, в чью пользу он отдаст голоса своих избирателей в связи со снятием своей кандидатуры с предвыборной гонки, экс-генпрокурор ответил: «Избиратели, которые хотели голосовать за меня, пусть проголосуют за того, кого выбирает их сердце. Я не буду агитировать за кого-либо».

Он назвал Жээнбекова и Бабанова политиками, которые ходили под крылышком Алмазбека Атамбаева и поддерживали его.