Азимбек Бекназаров пока из большой политики не уходит

«Есть мысли завершить политическую карьеру, но единогласным решением Народного движения я остался и пока из большой политики не ухожу», — сказал на пресс-конференции в ИА «24.kg» политический деятель Азимбек Бекназаров.
По его словам, нужно уметь приходить в политику и уходить из нее.
«Но в планах есть уйти из политики. Такие мысли меня посещают после того, как мне исполнилось 60 лет», — отметил он.
На вопрос журналистов, в чью пользу он отдаст голоса своих избирателей в связи со снятием своей кандидатуры с предвыборной гонки, экс-генпрокурор ответил: «Избиратели, которые хотели голосовать за меня, пусть проголосуют за того, кого выбирает их сердце. Я не буду агитировать за кого-либо».
Он назвал Жээнбекова и Бабанова политиками, которые ходили под крылышком Алмазбека Атамбаева и поддерживали его.
И платформа у них одинаковая. Их разница только в том, что один хочет прийти к власти через поддержку власти, а второй — при поддержке денег. Но кто бы из них ни прошел, президент не будет расстроен.Азимбек Бекназаров