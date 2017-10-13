Фаворит президентской гонки Темир Сариев дал интервью телеканалу «Россия». Кандидат в президенты рассказал журналисту Роберту Францеву о своей программе «Вместе к успеху», направленной на улучшение благосостояния каждого кыргызстанца. Также Сариев поделился своим мнением о ходе избирательной кампании в Кыргызстане.

Кроме того, Сариев остановился на теме международных отношений. Кандидат твердо заявил, что в случае победы на выборах продолжит укреплять дружественные отношения с партнерами по ЕАЭС.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.