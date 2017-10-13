Темир Сариев: Борьбу с коррупцией надо начать с депутатских мандатов

Одним из главных пунктов в предвыборной программе Темира Сариева является борьба с коррупцией и установление железной дисциплины во всех органах управления. Однако наведение порядка и соблюдение законности должны быть и в парламенте, считает кандидат.

«Говоря о политических партиях, хотелось бы затронуть вопрос о депутатских мандатах. Нужно пересмотреть закон о политических партиях, потому что коррупция начинается с покупки депутатских мандатов. Там на первом месте стоит наличие денег, а не наличие ума. Так не должно быть, поскольку депутаты должны думать не о своих личных интересах и лоббировании своего бизнеса, а о проблемах простых граждан», — отметил Темир Сариев. Он также отметил необходимость разделения бизнеса и политики.

«Если человек хочет заниматься бизнесом, пусть занимается, но в политику не идет. А если уж человек хочет заниматься политикой, то пусть продает свой бизнес и занимается только политикой. На двух стульях никто не будет сидеть», — подчеркнул Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.