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Выборы

ЦИК: Наблюдатели могут вести фото- и видеосъемку, не нарушая тайны голосования

Согласно статье 10 Конституционного закона КР, в день голосования общественные наблюдатели имеют право свободно вести фото- и видеосъемку, не нарушая тайны голосования. Об этом ИА «24.kg» сообщила член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Атыр Абдрахматова.  

Она уточнила, что под фразой «не нарушая тайну» подразумевается, что съемка не должна вестись рядом с кабинкой и автоматически считывающей урной (АСУ). 

Напомним, сегодня члены движения «Наш вклад» Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявили, что придумали, как избежать «карусели» на выборах президента, которые пройдут в республике 15 октября. 

По их словам, на избирательных участках в Бишкеке, Оше и Кара-Суу установят камеры со специальной фиксирующей программой, опознающей избирателя по внешности. Если избиратель уже проголосовал на одном участке, он не сможет сделать это еще и на другом. Программой снабдят и смартфоны наблюдателей. По заверению создателей, это поможет избежать подтасовок.  
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