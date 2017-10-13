Темир Сариев объявил о создании оперативного штаба. 15 октября сотни активистов будут следить за ходом выборов президента Кыргызской Республики во всех регионах страны. Главная задача — обеспечить честность и прозрачность голосования. В рамках работы штаба будет создана горячая линия, куда избиратели могут сообщать факты о выявленных нарушениях, а также получить консультацию специалистов.

Темир Сариев призывает всех кандидатов в президенты вести честную борьбу и отказаться от подкупа голосов и использования административного ресурса.

Выборы президента должны пройти в строгом соответствии с законом. Наша задача — обеспечить народу Кыргызстана право избрать достойного главу государства.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.