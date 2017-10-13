Темир Сариев: Народ Кыргызстана, спасибо за поддержку!

Уважаемые кыргызстанцы!

В воскресенье нам предстоит сделать выбор нового президента страны. В ходе избирательной кампании я провел сотни встреч во всех уголках нашей родины и точно знаю, какого президента вы хотите.

Кыргызстану нужен честный, энергичный, опытный и мудрый президент.

Кыргызстану не нужен президент-коммерсант, который будет смешивать бизнес и политику.

Нам не нужен слабый президент, который не сможет отстаивать интересы своих граждан как внутри страны, так и за рубежом. Нашему народу не нужен малоопытный президент, который вместо того чтобы работать, будет делать одну ошибку за другой.

Сегодня вы все видите, что некоторые политические силы в погоне за президентством, совсем заигрались. Ради своих амбиций они готовы принести в жертву мир и стабильность в обществе. Они готовы продать наши национальные интересы в обмен за кресло президента. Этого нельзя допустить.

Кыргызстану нужен президент-патриот, готовый отдать свою жизнь за интересы страны.

Мир и спокойствие в Кыргызстане – одни из главных ценностей, на которые должен ориентироваться будущий президент.

Создание рабочих мест, повышение пенсий и зарплат, развитие образования и медицины – ключевые направления, над которыми должен работать президент.

Именно этому посвящена моя программа. На этом сконцентрированы мои планы и над этим работает моя команда.

Уважаемые соотечественники!

15 октября обязательно придите на избирательные участки и отдайте свой голосу тому, кого вы считаете наиболее достойным. Не важно, сколько шансов победить у вашего кандидата. Важно, что вы покажете, какой президент, по вашему мнению, должен быть у Кыргызстана.

Мы все – народ Кыргызстана. Мы все хотим счастливой и достойной жизни. И выбор того, какой будет наша жизнь, находится в наших руках.

Я уверен, вместе мы обязательно победим!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.