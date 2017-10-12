Штаб Жээнбекова опровергает информацию о подкупе избирателей

В сети распространяется видео о подкупе избирателей. Данное видео не имеет отношения ни к одному из штабов Сооронбая Жээнбекова и ни к одному из офисов СДПК.
По словам начальника городского штаба Калыкбека Султанова, не исключено, что это провокация оппонентов, что, к сожалению, приобрело системный характер в последние недели.
Мы продолжаем работать в полном соответствии с законом, а заинтересованные лица могут обратиться в соответствующие органы.
Штаб кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.
Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш.Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж: 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.10.2017 г.