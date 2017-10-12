Штаб Жээнбекова опровергает информацию о подкупе избирателей

В сети распространяется видео о подкупе избирателей. Данное видео не имеет отношения ни к одному из штабов Сооронбая Жээнбекова и ни к одному из офисов СДПК.

По словам начальника городского штаба Калыкбека Султанова, не исключено, что это провокация оппонентов, что, к сожалению, приобрело системный характер в последние недели.

Мы продолжаем работать в полном соответствии с законом, а заинтересованные лица могут обратиться в соответствующие органы.

Штаб кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.