Кандидат в президенты Кыргызстана предлагает закрыть бизнесменам путь в политику

«Надо разделить бизнес и политику. Если бизнесмен придет в политику, то вся власть превратится в коммерцию», — заявил Темир Сариев в прямом эфире ОТРК во время дебатов кандидатов на пост президента Кыргызстана.

По его мнению, толчком для развития политической коррупции стали выборы по партийным спискам, в результате чего законодательной ветвью власти управляют бизнесмены.

«Перед выборами все партии проводят аукцион. Первая десятка партийного списка кандидатов стоит по $500 тысяч. В результате в парламент и правительство приходят люди без управленческого опыта, не имеющие понятия о государственной структуре. И эти люди пишут законы», — сказал он.

По словам Темира Сариева, предпринимателям надо дать законные гарантии, что их бизнес не будут трогать. «Тогда в парламент придут филологи, философы и экономисты», — утверждает кандидат.

В теледебатах участвуют Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Арсланбек Малиев и Темир Сариев. Еще один кандидат — Сооронбай Жээнбеков — не пришел.