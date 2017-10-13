Обращение Омурбека Бабанова к народу

Дорогие соотечественники! Мой великий народ Кыргызстана!

Я благодарен Всевышнему, что он подарил нам такую особенную землю и таких прекрасных людей! Вы и есть настоящее сокровище. Вы и есть главное достояние нашего независимого государства!

Сегодня я благодарю вас за то, что вы поддерживаете меня. За каждое доброе слово, за улыбки, за ваше внимание. За то, что сегодня у нас с вами есть возможность свободного выбора своего будущего, и в этом есть исключительная заслуга нашего народа! С вашей поддержкой стало возможным изменить многое в Кыргызстане.

Сегодня я объехал почти всю страну. С каждым днем, с каждой встречей я все больше вдохновляюсь уверенностью, что мы идем правильным путем, что народ одобряет наши дела и стремления. Я заряжаюсь невероятной энергией, когда вижу в ваших глазах блеск огня большой надежды!

Сегодня настал тот день, когда мы видим Кыргызстан совершенно другим. Мы предлагаем другой путь — путь развития! Путь народных реформ! Только путь вперед!

Я иду вместе с молодой и профессиональной командой. У нас есть стратегический план преобразования страны. Это конкретный план действий. Омурбек Бабанов

Мы ставим амбициозную цель: войти в десятку самых быстроразвивающихся стран мира!

Мы ставим цель: увеличение богатства каждой семьи в 2 раза за 6 лет!

Мы ставим цель: двукратное увеличение зарплаты учителям, медикам и сотрудникам правоохранительных органов!

Мы ставим цель: абсолютно безопасная страна для каждой семьи, для каждого человека!

Мы ставим цель: образованная и здоровая нация!

Мы ставим цель: стратегическое партнерство с Россией, ЕАЭС и ШОС. Мы будем открыты для всего мира!

Мы ставим цель сделать нашу страну чистой, честной и справедливой. Чтобы инвесторы выстраивались в очередь, чтобы бизнес жил и процветал!

Но, самое главное, мы знаем, как это сделать! Мы знаем, где найти источники финансирования!

Вы видите, как против меня ведется провокационная кампания в государственных СМИ. Все это потому, что они боятся нас, боятся перемен, не хотят развития! Потому что только перемены не дадут больше воровать, потому что только перемены могут изменить нашу жизнь!

Сейчас мы стоим на пороге судьбоносного этапа. Мы должны спросить себя: хотим ли мы изменить Кыргызстан и жизнь нашего народа?

Каким окажется наследие, которое мы оставим нашим детям и внукам? Что будут они помнить о нас? В какой стране будут жить? Захотят ли они связать с Кыргызстаном свою жизнь или уедут на чужбину, как и сотни тысяч наших соотечественников?

Сегодня я хочу произнести самые важные слова. Я хочу дать клятву, что как президент страны я всегда и при любых обстоятельствах буду твердо отстаивать интересы каждого гражданина Кыргызстана.

Что не позволю больше воровать из госказны. Тем, кто захочет зарабатывать, откроем дорогу в бизнес, но не на госслужбе.

Что не продам и не позволю продать даже одного сантиметра нашей земли!

Что ни один мой родственник не будет вмешиваться в дела государства и занимать государственные должности!

Клянусь сделать все возможное и невозможное, чтобы наша страна стала лучшей страной для жизни, и, наконец, совершить прорыв в нашей экономике!

В это воскресенье нам вместе предстоит решить, в какой стране мы хотим жить.

Каждый из вас — это надежда Кыргызстана! В ваших руках судьба страны. Мы должны помнить: народ не должен быть слугой у государства. Народ может быть только хозяином самому себе. Это означает, что он сам решает свою судьбу и будущее своей страны!

Поэтому я спрашиваю вас: сделаете ли вы все, что от вас зависит, чтобы изменить жизнь своей Родины к лучшему, отдав свой голос за того кандидата, которому вы действительно доверяете?

Я верю в будущее!

Я верю в Кыргызстан!

Я верю в каждого, кто живет на этой земле, кто выбирает путь вперед!

И я сделаю все, чтобы мы вместе могли гордиться своей страной!

Прислушайтесь к зову своего сердца, и оно не подведет вас!

Именно ваш голос станет решающим.

Вы определите, по какому пути пойдет страна.

15 октября после 8 часов вечера в стране будет избран новый глава государства на ближайшие 6 лет, который определит путь развития для всей страны на 20 лет вперед или откатит страну в годы разрухи.

И мы выберем того, кто сможет защитить наш народ, у кого хватит сил и воли поднять нашу страну и кто душой и сердцем никогда не предаст и не продаст свою Родину!

Сегодня мы вместе можем воплотить в жизнь нашу мечту о будущем Кыргызстана. Для этого мне нужна ваша поддержка 15 октября!

И я верю, что через много лет, когда вы вспомните события октября этого года, вы скажете себе: я сделал правильный выбор. Я сделал все, что мог, чтобы страна могла измениться и пойти по новому пути.

Искренне ваш, Омурбек Бабанов.

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул.Шопокова 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 13.10.2017 г. Тираж: 1.