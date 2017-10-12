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Выборы

Более 60 тысяч карасуйцев пришли поддержать Сооронбая Жээнбекова!

Кандитат в президенты Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 октября, встретился с жителями Кара-Суйского района Ошской области в городе Кара-Суу.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что он вырос в селе, изнутри знает проблемы села и сельчан.

«Отец с самого детства наставлял нас быть честными и всегда быть ближе к народу. Какие бы ответственные должности я ни занимал, всегда работал честно и старался сохранить безупречную репутацию, свободную от обвинений в коррупции или других неблаговидных делах. Я вышел из народа. Надеюсь, что мой народ выберет меня в своем лице!» — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Также он отметил, что среди тех, кто баллотируется в президенты, только у него есть опыт работы практически во всех ступенях государственного управления.

«Я был учителем в селе, зоотехником, директором совхоза, позже работал на должностях районного уровня, был депутатом трех созывов Жогорку Кенеша, министром сельского хозяйства, губернатором и премьер-министром. Побывал во всех уголках Кыргызстана и прекрасно понимаю и знаю чаянья, проблемы простых людей, знаю, как их надо решать. Опыт работы в качестве премьер-министра дал мне возможность еще глубже вникнуть в суть вопросов, услышать и увидеть то, что раньше было недоступно. Я — один из вас, вышел из народа, поэтому стану народным президентом», — подчеркнул кандидат Жээнбеков.

Он поблагодарил карасуйцев за теплый прием и поддержку, за их воодушевление и надежду, ведь на встречу с Сооронбаем Жээнбековым пришли более 60 тысяч жителей Кара-Суйского района! Встреча закончилась концертом деятелей культуры Кыргызстана.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш.Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж: 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.10.2017 г.
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