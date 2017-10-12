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Выборы

Молодежь Кыргызстана выбирает Темира Сариева

Темир Сариев встретился с молодежью Бишкека, которая единогласно его поддержала.

«Я буду голосовать впервые и сразу за Темира Сариева, поскольку вижу, насколько опытный, рассудительный и грамотный это человек. Другие кандидаты обещают много, но, мне кажется, это все только красивые слова. У Темира Сариева программа короткая и четкая, все пункты вполне реальные», — сказала молодая бишкекчанка Алтынай Атиева.

Большое внимание в программе Темира Сариева уделяется поддержке молодого поколения.

Реформы в системе образования нацелены на то, чтобы молодые кыргызстанцы получали качественное образование и реальные навыки.

«На первом месте должен быть не диплом, а знания. У каждого выпускника вуза должна быть стабильная работа, где его труд будет оценен достойно. Каждый кыргызстанец должен жить достойно. Наше будущее в наших руках! Давайте сделаем этот выбор вместе в пользу успешного и процветающего государства», — сказал Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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