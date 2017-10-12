18:08
+21
USD 68.41
EUR 80.91
RUB 1.18
Выборы

Темир Сариев «зажег» в центре Бишкека

В столице возле ГУМа «Чынар» прошла встреча кандидата в президенты Темира Сариева с молодежью Бишкека.

Представители молодежи очень горячо встретили кандидата и с восторгом послушали его речь. Гости мероприятия просили народного артиста Курмангазы Азыкбаева исполнить композицию Despacito. Однако, помимо музыканта, номер украсил и сам кандидат, который показал молодежи, как надо «зажигать», и пустился в пляс вместе с ребятами. 

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
Ссылка:
просмотров: 1194
Версия для печати
Материалы по теме
Дарика Жалгасынова: Темир Сариев победит и станет президентом!
С.Жээнбеков: Только на доверии власти и народа возможно развитие государства
Темир Сариев: Только вместе можно прийти к успеху
Как Темир Сариев экономил для бюджета
Союз ученых Кыргызстана поддерживает кандидатуру Жээнбекова
Ветеран ВОВ Мухтар Нургазиев: С. Жээнбеков всю жизнь посвятил служению народу
Т.Сариев: Буду президентом для кыргызстанцев, а не для своего ближнего окружения
Омурбек Бабанов о провокациях, деньгах, власти и победе
Бишкек только за Сариева!
Сегодня Темир Сариев выступит в дебатах на ОТРК
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Был эффективным премьер-министром, станет не&nbsp;менее эффективным президентом Был эффективным премьер-министром, станет не менее эффективным президентом
Сооронбай Жээнбеков: Я&nbsp;заставлю коррупционеров вернуть миллиарды в&nbsp;казну Сооронбай Жээнбеков: Я заставлю коррупционеров вернуть миллиарды в казну
Омурбек Бабанов вспомнил, как КТР не&nbsp;давало эфир Алмазбеку Атамбаеву Омурбек Бабанов вспомнил, как КТР не давало эфир Алмазбеку Атамбаеву
Бизнес
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Кыргызтелеком сдает свободные помещения в&nbsp;аренду Кыргызтелеком сдает свободные помещения в аренду
MegaCom вновь дарит приятные подарки своим абонентам MegaCom вновь дарит приятные подарки своим абонентам
Huawei vs&nbsp;Apple: кто круче? Huawei vs Apple: кто круче?