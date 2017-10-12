Темир Сариев «зажег» в центре Бишкека

В столице возле ГУМа «Чынар» прошла встреча кандидата в президенты Темира Сариева с молодежью Бишкека.

Представители молодежи очень горячо встретили кандидата и с восторгом послушали его речь. Гости мероприятия просили народного артиста Курмангазы Азыкбаева исполнить композицию Despacito. Однако, помимо музыканта, номер украсил и сам кандидат, который показал молодежи, как надо «зажигать», и пустился в пляс вместе с ребятами.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.