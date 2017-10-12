Дарика Жалгасынова: Темир Сариев победит и станет президентом!

Около 160 представителей кыргызской интеллигенции поддержали Темира Сариева. Одной из активных сторонниц кандидата является народная артистка Дарика Жалгасынова.

«Темир Сариев — это тот, кто идет прямо и не сворачивает с намеченного курса, не отступает от своих принципов. Именно он станет тем президентом, который объединит Кыргызстан и остановит деление, будет работать на благо государства и всех кыргызстанцев. Все мы помним великого Манаса за то, что он смог объединить кыргызов и противостоять врагам. Темир Сариев сможет так же войти в историю», — отметила певица.

Она также подчеркнула, что глава государства должен четко и продуманно вести внешнюю политику.

«Отсутствие культуры — это тоже культура, но плохая культура. Так быть не должно. Взять недавние события: мы очень некрасиво поступили и поругались с нашими соседями, нельзя повторять таких ошибок. В любой ситуации нужно оставаться в первую очередь человеком», — отметила артистка.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.