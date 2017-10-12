Темир Сариев: Только вместе можно прийти к успеху

Кандидат в президенты Темир Сариев призывает избирателей голосовать сердцем и честно — за того, кто достоин и сможет вести страну к развитию в предстоящие 6 лет. На каждом лежит ответственность, что будет с Кыргызстаном в ближайшие годы. И решение о том, кому отдать свой голос, должно быть принято по совести, ведь наедине с ней вы останетесь в кабинке на избирательном участке. Только народу решать, кто будет президентом страны, и только вместе можно прийти к успеху.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.