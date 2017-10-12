Как Темир Сариев экономил для бюджета

Будучи премьер-министром, Темир Сариев внес огромный вклад в развитие экономики Кыргызстана. Реформы, проводимые Темиром Сариевым, дают плоды по сей день. Благодаря эффективному управлению удалось сэкономить миллионы долларов, что благоприятно сказалось на государственном бюджете.

В 2015 году Темир Сариев подписал распоряжение о переводе госзакупок в онлайн-режим.

«За полгода мы сумели сэкономить около 3 миллиардов сомов только по линии госзакупок. Кроме того, будучи министром, я начал инициировать закон о недрах, согласно которому недра выдаются на основе аукционов. Это принесло нам $130 миллионов. Такое было впервые, когда за каждое месторождение стали платить государству. Мы строили школы, тогда строительство квадратного метра обходилось от $400 до $800, несмотря на то, что все школы были одинаковые. Тогда я принял новые стандарты, новые схемы. После этого школы начали строить по одной цене — не дороже $450 за квадратный метр. Здесь тоже удалось сэкономить огромные средства», — пояснил Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.